Riace Social Blues, a teatro la storia di Mimmo Lucano

RIACE Riace Social Blues porta a teatro la storia di Mimmo Lucano e di Riace. A raccontarla è lo stesso Lucano, in un dialogo con Enrico Fierro ed un monologo/orazione di Cosimo Damiano Damato con le incursioni musicali afro/blues del griot Baba Sissoko accompagnato dalla sua band e Djana Sissoko. In scena anche la danzatrice Lucia Scarabino.

Riace Social Blues è il racconto di un’umanità giusta che guarda ai valori dell’uguaglianza, che narra anzi “dice”, perché «per questa storia non servono attori, non si può recitare la vita ma si può solo dire – spiega Damato – per alzare ancora il pugno al cielo e continuare a lottare per quei sentimenti di umanità e fratellanza, cari a Papa Francesco. Una storia olfattiva, di rabbia e di speranza».