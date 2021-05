L’arcivescovo Morrone ai giovani: «Non date adito a chi vi fa volare basso»

CROTONE «Vi ringrazio di cuore perché sono cresciuto con voi». Ultima celebrazione per monsignor Fortunato Morrone ai fedeli di San Leonardo di Cutro. Il neoeletto arcivescovo di Reggio Calabria-Bova lo scorso 22 maggio ha salutato quella che è stata la sua parrocchia dal 2015 alla presenza dell’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Angelo Panzetta. «Sono contento di essere qui con una comunità che vive la gioia del suo pastore, e assieme a lui la trepidazione, per la sua elezione a vescovo. Accanto a questo c’è anche il dispiacere di vederlo partire».

Dopo il ringraziamento delle volontarie dell’Oratorio parrocchiale, fondatrici – su ispirazione dello stesso vescovo – dell’associazione “Siloe”, Morrone si è rivolto ai suoi parrocchiani, soprattutto ai giovani: «Voglio lanciare un appello ai giovani di questa comunità: non date adito a chi vi fa volare basso, a chi non vi fa guardare in alto, a chi vi sfrutta. Siete fatti per cose bellissime, non vi accontentate». E ancora: «Fuori dal “noi” non c’è futuro. Ho sofferto con voi perché in questo paese ci sono tanti carcerati: qualcosa non funziona; spero siano tutti innocenti, però bisogna mettersi in discussione. Partiamo da noi stessi, ribelliamoci da ciò che ci blocca dentro».