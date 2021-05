Corigliano Rossano, incidente sulla strada della Diga: grave un ferito elitrasportato a Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio – intorno alle 17 – sulla statale 250, la cosiddetta strada della Diga. L’impatto fra una Yaris Toyota e una Fiat Panda è avvenuto nel rettilineo fra Cantinella e San Nico, contrade a nord di Corigliano Rossano.

Ad averne la peggio il guidatore della Yaris che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. La donna che guidava la Panda, invece, è stata trasportata al “Giannettasio” di Corigliano Rossano per le cure del caso.

Non si conoscono al momento le dinamiche dell’impatto e non si esclude che possa essersi verificato frontalmente, tanto da far ribaltare la Panda.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 provenienti da Cassano, i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno estratto dalle lamiere una delle due persone coinvolte, e la Polizia locale che sta lavorando alla ricostruzione della dinamica.

Un paio di settimane fa, sempre nelle vicinanze si era verificato un altro terribile incidente stradale. (lu.la.)