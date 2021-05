Alibante, confermate dal Riesame le misure cautelari

LAMEZIA TERME Tutte confermate dal Tribunale dei riesame le misure applicate dal gip distrettuale di Catanzaro Marco Ferrante agli indagati dell’inchiesta Alibante, che ha svelato le infiltrazioni della cosca Bagalà nel settore turistico e nell’attività politica del medio Tirreno catanzarese.

Rigettate, secondo quanto è stato possibile apprendere, le richieste presentate dalle difese di Vittorio Palermo (per il quale è stata disposta la custodia in carcere), Francesco Antonio De Biase (arresti domiciliari), Antonio Rosario Mastroianni (arresti domiciliari), Francesco Cardamone (arresti domiciliari), Giovanni Costanzo (arresti domiciliari), Eros Pascuzzo (custodia in carcere), Alfredo Carnevale (custodia in carcere), Eugenio Macchione (arresti domiciliari).

Il boss Carmelo Bagalà, figura cardine dell’inchiesta, non ha proposto istanza di Riesame. Hanno chiesto riesame e sono in attesa che venga fissata l’udienza Vittorio Macchione, Vincenzo Dattilo e Maia Rita Bagalà, Alessandro e Mario Gallo. Raffaele Gallo, invece, è stato scarcerato dal gip dopo l’interrogatorio di garanzia. Nel collegio difensivo figurano Leopoldo Marchese, Aldo Ferraro, Pino Zofrea, Mario Murone, Ortensio Mendicino e Antonio Muscimarro.

L’inchiesta Alibante

Le indagini dell’operazione Alibante sono state avviate dopo una serie di denunce presentate da imprenditori del Lametino, relative alle estorsioni poste in essere dalla cosca Bagalà. Le 19 persone interessate dei provvedimenti sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione, estorsione, consumata e tentata, intestazione fittizia di beni, rivelazione di segreti d’ufficio e turbativa d’asta.

Alibante, il clan ra impresa e politica

Tra gli indagati ci sono anche imprenditori dell’area, come Vittorio Palermo, gestore dell’Eurolido e di alcune strutture utilizzate centri di accoglienza. Secondo l’accusa sarebbe una delle figure di riferimento per il boss Carmelo Bagalà, con il quale avrebbe «intessuto legami» sin dagli anni 90. Nel mirino della Dda di Catanzaro è finito anche l’ex vicesindaco del Comune di Nocera Terinese Francesco Cardamone. Cardamone, carabiniere in servizio a Lamezia, avrebbe prestato «ausilio non solo in favore del vertice della consorteria criminale (cioè il boss Bagalà, ndr) ma di tutto il sodalizio». Il clan avrebbe avuto addentellati sia nell’amministrazione comunale di Nocera Terinese (dove Bagalà sarebbe stato tra gli ispiratori della lista Unione popolare nocerese) che in quella di Falerna, il cui ex sindaco Costanzo è finito ai domiciliari.