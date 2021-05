Catanzaro riabbraccia il Politeama, il teatro riapre con le emozioni targate Arlia e Sollima

CATANZARO Catanzaro riabbraccia il Politeama. A distanza di 15 mesi esatti dall’ultima volta, si rialza il sipario del teatro del capoluogo calabrese, che torna a ospitare un evento in presenza, sia pure con ingresso rigidamente contingentato per le precauzioni anti Covid 19. Ed è grande emozione, questa nuova ripartenza del Politeama nel segno della grande musica dal vivo e di due straordinari talenti, il direttore d’orchestra Filippo Arlia e il violoncellista Giovanni Sollima. Sono loro i protagonisti di una serata che fa rivivere il teatro catanzarese dopo la lunghissima chiusura iniziata il 26 febbraio 2020: quella sera era in cartellone lo spettacolo “Le Signorine”, che non andò in scena per la presenza di un positivo al Coronavirus che indusse l’organizzazione a bloccare tutto. Probabilmente nessuno si sarebbe immaginato che da quel giorno il sipario del Politeama sarebbe rimasto abbassato per ben un anno e tre mesi (si sarebbe rialzato solo una volta, a Capodanno, per il tradizionale concerto,registrato però senza la presenza di pubblico). Ma adesso tutto questo è alle spalle: a segnare la ripresa dello spettacolo a Catanzaro è il cartellone della stagione sinfonica, promossa dall’Istituto Tchaikovsky e condivisa con la Fondazione Politeama, che offre tre serate con grandi formazioni e super ospiti per a riabbracciare il pubblico dopo la lunga pausa forzata dell’emergenza Covid. Ieri sera suggestioni e vibrazioni con l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, e al violoncello lo straordinario Giovanni Sollima, vero virtuoso dello strumento, capace di raggiungere una platea variegata e trasversale: dagli estimatori di musica colta ai giovani “metallari” e appassionati di rock. Tra applausi prima timidi e poi via via più caldi e intensi, oltre che emozionati ed emozionanti, si è snodato un ricco e intenso repertorio che ha spaziato tra Bach, Mendellsohn, Puccini e Forino. Prima del concerto, le parole dei vertici della Fondazione Politeama, il sovrintendente Gianvito Casadonte e il direttore generale Aldo Costa. «Il passato è passato, ora siamo il presente e il futuro. Ripartiamo alla grande. Evviva la ripresa, evviva il teatro, evviva Catanzaro», ha detto Casadonte. «È una giornata di festa per la città di Catnzaro, rompiamo il ghiaccio con un segnale di speranza e con una scossa, siamo felici che sia la cultura a dare slancio alla ripresa», ha sostenuto Costa. Il secondo appuntamento sarà il 4 giugno con la Calabria Jazz Orchestra, diretta da Carlo Cattano e Egidio Ventura, impreziosita dalla presenza al sassofono di Francesco Cafiso, ambasciatore del jazz italiano nel mondo, esploso a soli 19 anni, nel 2009, quando suonò durante la cerimonia di insediamento del presidente degli Usa Barack Obama. Infine, il 25 giugno l’Orchestra filarmonica della Calabria proporrà un viaggio musicale “A sud di Mozart” con special guest Eugenio Bennato, uno dei padri fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare, di Musicanova e del Taranta Power, da sempre impegnato a promuovere canti e danze della tradizione meridionale.