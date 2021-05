Greco incontra Spirlì e Longo: sul tavolo le criticità sanitarie del Basso Jonio cosentino

CARIATI «Il fondamentale diritto alla salute riconosciuto dalla Costituzione a tutti gli italiani di tutte le regioni non può e non deve essere oggetto di dispute e polemiche pre-elettorali. Sia da parte della Giunta regionale che dell’ufficio del Commissario ad Acta, si sta lavorando per tutelare e garantire risposte adeguate alla domanda di sanità espressa dal territorio». È quanto è emerso, in sintesi, nell’incontro tenutosi questa mattina nella Cittadella Regionale tra il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, il commissario ad acta per il piano di rientro della spesa sanitaria Guido Longo ed il primo cittadino di Cariati, Filomena Greco, riferito da una nota del comune jonico.

L’incontro, descritto come «proficuo e cordiale, è stato anche occasione per analizzare ulteriormente le criticità e le carenze che l’hinterland di Cariati e di tutto il territorio del basso jonio cosentino continuano a far registrare anche a causa della chiusura dell’Ospedale Vittorio Cosentino, il tutto aggravato dalla pandemia. Sia il presidente Spirlì che il commissario Longo hanno ribadito l’impegno a fornire risposte serie per il deficit sanitario sullo ionio cosentino, con attività finalizzate a bonificare sia comportamenti che disservizi che, di fatto – termina la nota – continuano ad offendere le giuste attese delle popolazioni locali».