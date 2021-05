Catanzaro, Sirelli: «Ho vinto la mia battaglia contro il cancro»

CATANZARO «Sono guarito!Ho vinto la mia battaglia contro il cancro». Una foto sulla sua pagina facebook, un sorriso e gli occhi pieni di luce. L’artista catanzarese Massimo Sirelli racconta i giorni vissuti in ospedale a combattere contro il tumore. «È stata una lotta dura… durissima ma la mia forza di volontà, l’ottimismo e la mia gran voglia di vivere mi hanno fatto superare questa sfida difficile e sono vivo! Sono tante le persone che devo ringraziare e condividere con loro questa gioia e questa vittoria: i medici e gli Infermieri del Polo Oncologico di Germaneto di Catanzaro, un’eccellenza per la Calabria… dei veri Super Eroi. La mia Super Mamma e la mia Famiglia. E tutti i miei amici che da ogni parte del mondo mi sono stati vicino! A tutti voi dico grazie e vi ricordo di non arrrendervi mai!Si resta VIVI… finché si è VIVI!».

