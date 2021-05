Maltrattamenti in famiglia, 36enne arrestato a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA Nella giornata di venerdì, agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Corrado Caputo nei confronti di un trentaseienne vibonese.

L’uomo, nei giorni scorsi, era stato destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’attività investigativa, partita in seguito alla denuncia della donna vittima di maltrattamenti, ha permesso in breve tempo di riscontrare la situazione di pericolo vissuta dalla donna.

L’aggravamento della misura cautelare si è reso necessario a causa della violazione del provvedimento, avvenuta appena il giorno dopo l’applicazione, da parte dell’uomo. Espletate le formalità di rito, quest’ultimo è stato condotto presso la locale casa circondariale.