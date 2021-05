Operazione antidroga in provincia di Reggio Emilia, smantellata gang gestita da calabresi

REGGIO EMILIA Cinque arresti tra cui quello di Alfonso Mendicino, 46enne di origine crotonese, Silvia Augenti, 46enne di Scandale e di Antonio Modafferi, 40enne reggino. È l’esito dell’operazione antidroga eseguita dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia e di Castelnovo ne’ Monti e che ha permesso di smantellare una gang particolarmente attiva nel mercato degli stupefacenti in provincia di Reggio Emilia. Arrestati oltre ai tre calabresi anche Granit Veseli, kosovaro di 26 anni e Ilaria Olivo, 23enne di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e figlia della Augenti. Sono tutti accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’operazione



L’operazione, iniziata giovedì scorso e che ha coinvolto oltre 20 carabinieri ha portato anche al sequestro di oltre un chilo di hashish e 400 grammi di cocaina.

Grazie ai controlli effettuati dai militari che hanno posto sotto osservazione l’abitazione del 40enne reggino – che era ai domiciliari – si sarebbe appurato che questa casa era una vera e propria centrale della droga. Osservando i movimenti del giovane kosovaro che diverse volte si recava in auto in quella abitazione.

I soldi e la droga sequestrata



A seguito di un controllo i carabinieri hanno bloccato l’uomo trovando in possesso di 7mila euro in contanti.

La stessa somma è stata trovata in possesso di Mendicino. Madre e figlia sono invece state fermate con 932 grammi di hascisc e 313 grammi di cocaina. Di seguito la perquisizione all’interno dell’appartamento tenuto d’occhio dove è stata trovata altra droga (74 grammi di cocaina e un etto di hascisc). Le indagini proseguono per accertare il coinvolgimento di altre persone e per risalire ai canali di rifornimento dello stupefacente e al giro di spaccio della banda.