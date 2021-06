Caos Pd, Boccia: «Giovedì sarò in Calabria, risolveremo la questione»

ROMA «Su indicazione del segretario Letta, giovedì e venerdì sarò in Calabria: ripartiamo dalla necessità di allargare il campo di tutti coloro che credono che la Calabria meriti un governo che si occupi dei tanti ritardi e delle tante assenze. La Calabria merita un scuola pubblica all’altezza, una sanità eccellente e tanta solidarietà da tutto il Paese». Lo ha detto il responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia, a Radio Immagina.

«Irto è una eccellente personalità»

«Il Pd – ha detto poi Boccia – ha il dovere di costruire un fronte sociale ampio alternativo a una destra pasticciona. Jole Santelli ha lavorato per unire la Calabria, era la nostra avversaria politica, ma aveva utilizzato gli strumenti delle istituzioni per ricucire in Calabria. La sua esperienza è stata breve ma intensa e ha ricevuto grande rispetto da tutti noi. Poi la Calabria è entrata in un tunnel e la destra si sta accapigliando». «Nicola Irto è una eccellente personalità – ha detto ancora Boccia – il segretario Letta è stato chiaro, e ripartiremo da una profonda riflessione politica con lui e con tutto il Pd e saremo accanto a loro esattamente come abbiamo fatto a Napoli. Questa settimana dobbiamo risolvere la questione, lo dobbiamo ai calabresi, alla Calabria e alla sua storia».

«De Magistris non faccia propaganda»

«Consiglio a de Magistris di non fare un’operazione di propaganda promettendo quello che non è riuscito a mantenere a Napoli. La Calabria ha bisogno di una comunità che non è fatta da singoli» ha detto ancora il responsabile enti locali del Pd. «La Calabria dobbiamo aiutarla e sostenerla per farla tornare a essere un punto di riferimento del Mezzogiorno. Non vorrei che si ritrovasse nella stessa condizione disastrosa in cui si è trovato il comune di Napoli. Stiamo chiedendo alle migliori forze politiche di unirsi per evitare quel disastro economico».