Cosenza, Antonio Palermo nuovo coordinatore provinciale di Italia Viva

MENDICINO «Da ieri sera ho un compito in più che come sempre porterò avanti con serietà e impegno. Italia Viva mi ha scelto come nuovo coordinatore provinciale di Cosenza». Ad annunciarlo è Antonio Palermo, sindaco di Mendicino. «Affiancherò in questo ruolo così importante la coordinatrice provinciale Anna Maria Brunetti, donna di grandissimo valore, lavorando con lei e insieme a tutti i coordinatori territoriali, affiancando ogni comitato e iscritto per far crescere sempre più il nostro partito. Grazie al nostro leader Matteo Renzi e i presidenti nazionali Ettore Rosato e Teresa Bellanova per la fiducia accordatami. Grazie ai senatori Ernesto Magorno e Silvia Vono per gli attestati di stima e a tutto il gruppo parlamentare di IV per gli auguri ricevuti in queste ore. Lavorerò per rendere sempre più forte in questa vasta provincia un partito giovane ma ambizioso che rappresenta con i suoi valori la vera casa dei riformisti italiani».