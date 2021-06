Festa del 2 giugno, la Calabria celebra la doppia rinascita della Repubblica

CATANZARO «Oggi è una giornata davvero molto importante perché festeggiamo la nascita della nostra Repubblica che si lasciò alle spalle il periodo del ventennio fascista, ma festeggiamo anche una nuova nascita della Repubblica, come ha anche detto il presidente Mattarella, con la speranza di restare fuori dalla pandemia e avere un momento di rinascita e speranza grazie all’impegno e alla coesione di tutti, dall’Europa fino a tutto il nostro Paese. Oggi sotto questo aspetto la Festa della Repubblica è ancora più importante, perché possiamo vedere in questa giornata un momento di rilancio». Lo ha detto il prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, parlando con i giornalisti a margine della celebrazione del 2 giugno in Piazza Matteotti: la cerimonia, molto sobria per le prescrizioni anti Covid 19, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e religiose del territorio. La Cucinotta ha poi aggiunto: «Abbiamo imparato ad apprezzare la libertà ancora di più con queste restrizioni per una pandemia a cui non eravamo precariati, e oggi comprendiamo ancora di più quanto sia importante avere la libertà e combatterle per difenderla e non perderla mai. Dobbiamo tutti essere coesi e uniti – ha sostenuto il prefetto di Catanzaro – per affermare i valori della libertà, della democrazia e dell’eguaglianza, che sono i valori fondanti della nostra Repubblica».