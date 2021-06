Il M5S: «Non vedremo Boccia ma il dialogo è aperto. No alle Primarie, vogliamo un candidato civico»

CATANZARO «Stasera non parteciperemo all’incontro tra l’onorevole Boccia e le forze del centrosinistra ma il dialogo è aperto e anche personalmente incontrerò nei prossimi giorni esponenti del centrosinistra e delle forze civiche». A dirlo uno dei coordinatori M5S della campagna elettorale per le regionali in Calabria Alessandro Melicchio – l’altro è Giuseppe Giorno – in merito alle riunioni in programma in serata del responsabile Enti locali del Pd Francesco Boccia con Nicola Irto, candidato presidente proposto dai Dem che lunedì ha annunciato il suo ritiro, con i vertici calabresi del partito ed, infine, con le altre forze del centrosinistra.

«I passo indietro di Irto ha facilitato i rapporti»

«Il presidente Conte – ha aggiunto Melicchio all’Ansa – oggi ha espresso la posizione unitarie dei 5 Stelle. Noi da mesi cerchiamo la quadratura su programmi e candidato per giungere a una coalizione la più ampia possibile per essere competitivi e non lasciare la Calabria al centrodestra. Il dialogo con il centrosinistra e con il polo civico è sempre aperto. Oggi è arrivata anche la dichiarazione di Conte. Il passo indietro di Irto ha facilitato i rapporti. Abbiamo chiesto da tempo un passo indietro ai candidati portati avanti da un solo partito e di de Magistris autocandidatosi. Non ci siamo dati scadenze ma confidiamo di raggiungere il punto di caduta quanto prima».

«Ritengo di escludere le Primarie»

«Le primarie ritengo di escluderle. Se si trova un candidato di alto profilo che sia garanzia per tutta la coalizione si può anche fare a meno di uno strumento che è stato di un solo partito». Così il deputato M5S Alessandro Melicchio, che – insieme a Giuseppe Giorno – coordina la campagna elettorale per le regionali in Calabria.

«Ciconte? Profilo di alto rilievo»

«Ciconte? È un nome del quale si sta discutendo – ha aggiunto riferendosi alle voci che parlano di una possibile candidatura di Enzo Ciconte, ex parlamentare Pci e Pds e docente di Storia delle mafie italiane al Collegio Santa Caterina dell’Università di Pavia -. Senza volere dare per certa la sua candidatura, il suo è un profilo di alto rilievo che può essere a garanzia dell’unitarietà della coalizione, e sulle tematiche antimafia, che stanno particolarmente a cuore al Movimento 5 Stelle e che in Calabria sono a maggior ragione più importanti. Quindi potrebbe essere ma prima serve una discussione e poi vedremo. Se abbiamo preclusioni su candidature politiche? Conte oggi ha detto chiaramente che preferiremmo un candidato civico».