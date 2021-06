Boccia in Calabria atto 2, i big del Pd incontrano il Movimento 5 Stelle

LAMEZIA TERME Seconda giornata della “missione” calabrese di Francesco Boccia, il responsabile nazionale degli enti locali del Pd inviato dal leader dem Enrico Letta per chiudere la “partita” Regionali in casa centrosinistra. Secondo quanto riferiscono fonti democrat, Boccia, assistito dal commissario regionale del Pd, Stefano Graziano, in queste ore sta incontrando a Lamezia Terme i delegati del Movimento 5 Stelle per le Regionali, il deputato Alessandro Melicchio e Giuseppe Giorno. Il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle per un’alleanza alle Regionali è in fase avanzatissima da mesi e ieri ha avuto un’ulteriore accelerazione con una dichiarazione dell’ex premier e leader in pectore dei pentastellati Giuseppe Conte, che ha fatto una chiara apertura ai democrat anche se ha sostenuto che si debba lavorare per una candidatura a presidente della Regione dal profilo civico. Dal canto suo Boccia e il Pd regionale hanno ribadito massima fiducia in Nicola Irto, al quale è stato rivolto un appello unanime a a ripensarci e a ritirare la sua indisponibilità alla candidatura, e hanno lanciato le primarie come strumento per una mediazione con il M5S e per allargare la coalizione. Nelle prime dichiarazioni a caldo del M5S l’ipotesi delle primarie non è stata considerata, ma la trattativa con il Pd è in pieno corso. In tarda mattinata è prevista una conferenza stampa nella quale Boccia e il Pd calabrese tireranno le somme di questi due giorni di confronti, il primo interno ai dem e il secondo allargato ai potenziali alleati di centrosinistra. Boccia, in mattinata, ha incontrato anche la portavoce delle Sardine Jasmine Cristallo e i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.