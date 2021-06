FALERNA «Il servizio affidato alla Pronto Interventi Sida consiste nella raccolta dei rifiuti porta a porta da utenze domestiche e non domestiche. Le bonifiche sul territorio non sono comprese nel servizio. Si sta verificando con una certa frequenza l’abbandono di rifiuti (nella foto ci sono rifiuti ingombranti), questo fenomeno è dovuto al mancato controllo del territorio da parte dei vigili urbani (non dovuto certamente alla loro volontà ma conseguenza di situazioni a loro non ascrivibili)». Lo scrive su facebook un gruppo di cittadini di Falerna, nel Catanzarese, che documenta attraverso un’ampia produzione fotografica il grave stato dei luoghi. «Infine – aggiungono – se fosse vera la voce che il commissario è orientato a non far pagare le multe elevate ai cittadini per le scorrette pratiche relative ai rifiuti, il comune di Falerna purtroppo torna all’età della pietra». E concludono: «Scusate lo sfogo ma stiamo notando un rilassamento preoccupante».