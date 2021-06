Morelli “frena” su Spirlì: «Sta lavorando bene ma il candidato lo decide Salvini»

ZAMBRONE «Nino Spirlì, l’attuale presidente facente funzioni della Calabria, sta lavorando bene con una squadra di ottimi consiglieri, assessori, sindaci. Chi decide il candidato però è Matteo Salvini». Così Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, nel corso del suo intervento a Zambrone agli Stati Generali della Lega in Calabria. «A Matteo spetta l’ultima parola – continua Morelli – e noi dobbiamo fare la nostra parte, giocando di squadra per ottenere il miglior risultato possibile, perché se la squadra vince vinciamo tutti». Quella di Morelli sembra una “frenata” rispetto all’endorsement per Spirlì fatto ieri dal vicesegretario del Carroccio Crippa: è evidente che domani è atteso un pronunciamento di Salvini, atteso domani a Zambrone. Sul suo impegno per la Calabria e il Meridione, Morelli spiega: «Mi auguro di poter tornare qui prima o poi con l’orgoglio di aver dato ai figli di questa terra l’opportunità di scegliere di andare al nord liberamente e non per necessità, che è un segno di libertà enorme. Questo traguardo passa anche dalla realizzazione di infrastrutture cruciali come il Ponte sullo Stretto, un’opera necessaria non solo per la Calabria e per la Sicilia ma per l’Europa intera. Sulla sua realizzazione io ci sto mettendo la faccia e il cuore. Il continente africano sarà la Cina del futuro, i Paesi del Nord Africa stanno crescendo esponenzialmente e nuovi mercati si apriranno al nostro. È evidente – conclude Morelli – che la Sicilia dovrà avere un ruolo fondamentale per l’Italia e l’Europa: quello di naturale piattaforma logistica».