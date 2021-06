«Un Consiglio comunale straordinario sulla questione irrisolta del Centro Storico di Cosenza»

COSENZA «Una toppa alle condizioni disastrose in cui versa il Centro Storico di Cosenza. L’amministrazione è intervenuta portando a termine alcuni lavori eseguiti in urgenza per la riparazione di un fabbricato di proprietà privata. Da settimane, ho sottolineato la necessità urgente di intervenire in maniera decisa per evitare continui pericoli ai residenti costantemente minacciati da cornicioni, solai e grondaie a rischio crollo». A parlare è il consigliere comunale e presidente della Commissione controllo e garanzia di Palazzo dei Bruzi, Enrico Morcavallo. «Qualcuno mi ha anche accusato di avere la memoria corta e di tornare in ritardo sull’argomento, ma vorrei ricordare come le difficili condizioni in cui versa il centro storico – non da oggi ma da venti anni – siano state frequente oggetto di interrogazioni da parte del sottoscritto, in consiglio comunale. A questo aggiungo, gli inviti più volte rivolti al sindaco Mario Occhiuto al quale, nel corso dell’ultimo mandato, ho fatto presente la situazione drammatica e le condizioni disastrose di moltissimi edifici presenti nei rioni storici. Al primo cittadino ho ribadito quanto la parte storica sia diventata un elemento superfluo della città, contestando a più riprese gli onerosi investimenti e i troppi denari stanziati per “abbellire” corso Mazzini e il centro cittadino». «Se Cosenza vuole davvero diventare una città smart, ecosostenibile e polo culturale del meridione – ha aggiunto – allora chi ha il compito e il dovere di intervenire deve smetterla di maltrattare la sua storia e i suoi cittadini. Vero è altresì che molti edifici soggetti di incuria ed abbandono sono privati e dunque spetta – come previsto dalla legge – ai proprietari intervenire, ma nulla si è fatto per trovare una soluzione alternativa all’indifferenza di chi evidentemente non solo non ha cura dei beni di cui dispone ma mostra sovente un totale disprezzo nei confronti della “res publica” e di chi in quei quartieri ha scelto di vivere e lavorare». «Ho appreso con soddisfazione le parole dell’ex sottosegretaria al Mibact, Anna Laura Orrico, che sulla stampa ha annunciato l’avvio dei lavori – nel 2022 – che rientrano nel Contratto Istituzionale di sviluppo del Centro storico di Cosenza, stipulato nel 2020». Il riferimento è ad una intervista rilasciata da Anna Laura Orrico al Corriere della Calabria (QUI LA NOTIZIA). «Novanta milioni di euro di cui si erano perse le tracce, di cui non si aveva più notizia e che oggi più che mai – continua – rappresenterebbero un solido e necessario supporto per riqualificare la parte storica della città dei bruzi. Gli interventi diretti alla realizzazione di un vero e proprio hub culturale però dovranno essere necessariamente accompagnati da urgenti lavori di ristrutturazione degli edifici, dal potenziamento dell’accessibilità di alcune aree. Sono convinto della bontà delle opere presenti nel lungo elenco degli interventi e della straordinaria opportunità dei fondi Cis. E’ un’occasione da cogliere, ma accanto alle ambiziose idee, occorrono soluzioni e investimenti per ridare immediatamente dignità al centro storico. Non si può attendere ancora, i crolli preoccupano e recano costanti pericoli e non spetta certo al ministero della Cultura farsi carico della soluzione di tutti i problemi che insistono nella parte storica della città di Cosenza. Il dissesto pesa come un macigno sull’amministrazione comunale, ma è opportuno velocizzare i tempi e non rimandare interventi urgenti. Chiedo dunque una convocazione straordinaria del Consiglio comunale con un ordine del giorno dedicato al Centro Storico e invito anche la Regione Calabria a fare la sua parte, stanziando le somme a disposizione per garantire un celere e tempestivo intervento».