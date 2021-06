Falcone lancia la «rivoluzione della volontà». «Laboratorio politico per tutto il paese»

CATANZARO «In Calabria stiamo già costruendo un nuovo laboratorio politico, dal Sud per tutto il Paese. Uno schieramento largo che raccolga tutte le forze sane del tessuto sociale, civico e politico della Calabria più bella, più attiva più coraggiosa. Ma non solo». Lo afferma, in una dichiarazione, Anna Falcone, portavoce del movimento “Primavera della Calabria”.

«Vogliamo unire le forze – prosegue Falcone – di quanti ci stanno a costruire insieme un serio programma di lotta alle diseguaglianze, garanzia dei diritti, al lavoro e alla salute in primis, lotta alle mafie, in tutte le loro forme, perequazione territoriale, valorizzazione dei talenti e delle enormi risorse del Sud. A partire dalle donne e dai giovani calabresi: i più colpiti dalla crisi, i primi che devono reagire al ricatto che li costringe a subire o fuggire. È su questo obiettivo che ho dato disponibilità a rivestire la carica di vice presidente della Regione, in caso di vittoria del fronte largo e innovativo che stiamo costruendo. È il mio impegno, verso tutti i calabresi e per tutta la coalizione, la garanzia di realizzazione di questa nuova stagione politica: una “Primavera della Calabria”, che è anche il nome del nostro laboratorio politico – progressista, ecologista, femminista, europeista presentato lo scorso 4 giugno».

«Un luogo di partecipazione, idee e passione – sostiene ancora Falcone – animato da tante persone di valore che mi stanno e ci stanno sostenendo in questo progetto. Grazie. A loro e a tutte le/i calabresi che si stanno unendo a noi. Insieme, si può fare. La rivoluzione della volontà, la rivoluzione del talento, la rivoluzione del coraggio».