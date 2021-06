“Re Nudo”, il pm chiede 2 anni e 4 mesi per l’assessore di Diamante

PAOLA Procede verso la conclusione il primo step processuale dell’inchiesta “Re Nudo”, l’udienza preliminare. Martedì, il gup del Tribunale di Paola ha discusso la posizione dell’unica indagata che ha scelto il rito abbreviato, cioè l’assessore comunale di Diamante Francesca Amoroso. Per Amoroso, il pm della Procura di Paola Maria Francesca Cerchiara ha chiesto una pena di 2 anni e 4 mesi. I difensori dell’imputata hanno respinto le accuse della Procura e sostenuto che la loro cliente è estranea alle contestazioni.

La decisione del gup è attesa per domani, quando il magistrato si pronuncerà anche nei confronti di tutti gli altri indagati che hanno optato per l’ordinario: si saprà così chi sarà rinviato a giudizio e chi sarà prosciolto.