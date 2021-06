‘Ndrangheta in Liguria, slitta al 30 giugno l’udienza preliminare del “Lavagna-bis”

LAVAGNA Fissata per mercoledì 30 giugno l’udienza preliminare del procedimento bis, che ha ad oggetto le presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nella vita amministrativa di Lavagna, comune in provincia di Genova sciolto nel 2017.

Oltre agli ex sindaci Gabriella Mondello, accusata di “corruzione elettorale”, Giuseppe Sanguineti e all’ex vicesindaco Luigi Barbieri, è stato inserito anche Antonio Nucera, già condannato per associazione. Per l’effetto, l’udienza, originariamente prevista per il 16 giugno, è slittata al 30.

I legali dell’ex sindaca Gabriella Mondello, Andrea Vernazza e Mario Scopesi, vogliono dimostrare l’inconsistenza dell’accusa perché all’epoca dei fatti la loro assistita non rivestiva cariche e non era candidata.