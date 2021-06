Delitto Ienco, definitiva la condanna per la coppia criminale

RIACE Sabrina Marziano, la donna accusata di aver assassinato – assieme all’amante Agostino Micelotta – il marito è stata condannata a 23 anni. La decisione definitiva è stata adottata dalla Cassazione che ha così confermato la condanna della Corte d’Appello di Reggio. Mentre per l’amante della Marziano, la Suprema Corte ha comminato la pena di 16 anni di carcere così come disposto dal rito abbreviato a cui l’uomo aveva ricorso.

L’omicidio, ricordiamo, avvenne a Riace il 25 ottobre del 2015.

Il movente di quel delitto è stato rinvenuto dagli inquirenti che da subito si erano mossi nella direzione dell’omicidio passionale in alcuni messaggi che la coppia criminale si era scambiata. Un movente che compare anche nelle motivazioni della condanna inflitta alla donna dalla Corte d’Assise di Reggio.

Ora la decisione della Cassazione che rende definitiva la pena per i due.