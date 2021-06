Regionali, “Sinistra Italiana” schiera Broccolo. Correrà con Lucano al fianco di de Magistris

LAMEZIA TERME Nella giornata di ieri sabato 12 giugno si è riunita l’Assemblea Regionale di Sinistra Italiana, durante la quale è stata proposta ed accettata all’unanimità dai presenti la candidatura alle prossime elezioni regionali del Segretario Regionale Angelo Broccolo, stimato professionista della Sibaritide, nonché medico di famiglia operante nel territorio del comune di Corigliano Rossano. «La candidatura, – si legge in una nota ufficiale – forte ed autorevole, è scaturita dalla necessità del partito di dare un contributo prestigioso e fattivo alla costruzione di una nuova Calabria nel segno del rinnovamento e della legalità nello schieramento capeggiato dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris».

«Insieme a Mimmo Lucano»

Broccolo correrà nella lista “Un’altra Calabria è possibile”, la cui figura di riferimento è l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, universalmente riconosciuto quale creatore di un modello di amministrazione della res pubblica innovativo ed efficiente. «Il cosiddetto “modello Riace”, – si legge ancora – apprezzato in tutto il mondo, ha siglato per il piccolo comune calabrese, il passaggio da una situazione di ormai morte imminente ad una rinascita sociale, culturale e politica di cui in Calabria si conoscono pochissimi casi. Riace non rappresenta solo accoglienza e solidarietà ma significa anche acqua pubblica, gestione in proprio del sistema dei rifiuti togliendolo dalle mani della criminalità organizzata, incremento dell’economia, con la nascita di tante attività che hanno ridato al paese una nuova vita». «Ed è proprio la vicinanza con Mimmo Lucano e all’associazione 11 Giugno, di cui è stato uno dei fondatori, che ha spinto Broccolo – è scritto ancora – a volersi cimentare in una competizione elettorale che costituisce per i calabresi onesti l’ultima occasione per dare alla Calabria un governo “normale”, in cui i diritti dei cittadini non sono più visti come favori personali forniti dal capetto di turno, in cui non ci sono più i cosiddetti viaggi della speranza nel Nord Italia per potersi curare, in cui un laureato può restare nella sua terra a fornire le sue competenze e a farla progredire». «Per far ciò occorrono delle persone, come Luigi de Magistris, Mimmo Lucano e Angelo Broccolo, – conclude la nota – libere da condizionamenti, integre moralmente e capaci di riunire intorno a loro tutti i calabresi che desiderano vivere in una società più giusta e in cui al centro non vi è il profitto ma l’uomo, finalmente».