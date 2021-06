Catanzaro, teatro Masciari acquisito al patrimonio comunale

CATANZARO Il Teatro Masciari è stato ufficialmente acquisito al patrimonio comunale e, nel più breve tempo possibile, si potrà procedere a bandire la gara per la progettazione dei lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione e recupero dello storico edificio. A darne notizia è il sindaco Sergio Abramo nel rendere noto che il ministero della Cultura non ha esercitato, nel termine previsto di sessanta giorni, il diritto di prelazione sul bene sottoposto a vincolo per il particolare valore storico, culturale e architettonico. «L’atto di acquisto firmato con la famiglia Masciari, e sottoscritto davanti al notaio, produce così pienamente i suoi effetti e il Teatro è ora di proprietà comunale», ha commentato Abramo ringraziando il dirigente Giovanni Laganà e Antonio De Marco per l’impegno profuso e l’importante risultato raggiunto. «La volontà dell’amministrazione è, ora, quello di mettere a frutto i finanziamenti già disponibili tramite Agenda Urbana, per 3milioni e mezzo di euro circa, al fine di mettere in sicurezza e riqualificare un edificio simbolo della cultura catanzarese, che vedrà preservati i suoi originari e caratteristici elementi architettonici».