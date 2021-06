«I calabresi possono salvarsi da soli. Ma questa è l’ultima chiamata»

Gentile direttore,

ho appena letto il suo editoriale di stamani e ne condivido il contenuto che Lei ha rappresentato.

Condividere, però non è sufficiente. I calabresi si salveranno da soli se e quando troveranno le ragioni della propria dignità. E se la politica in questo momento è incapace di guidare un percorso, devono intervenire a sostegno le forze sociali sane della nostra società.

Penso al mondo illuminato della cultura, dell’editoria,alla società civile, alle professioni, ai sindacati. Ognuno per la propria parte dovrebbe contribuire a dare vita ad una grande stagione collettiva. Adesso e Insieme. Questa è l’ultima chiamata. Non si può non rispondere.

*Partito democratico