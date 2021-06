Longo non fa sconti: bocciato anche il bilancio 2019 dell’Asp di Catanzaro

CATANZARO Era nell’aria ed è arrivata la conferma: anche il bilancio d’esercizio 2019 dell’Asp di Catanzaro non passa l’esame del commissario ad acta della sanità calabrese Guido Longo, che dopo aver bocciato il documento contabile 2018 ha bocciato anche il bilancio d’esercizio 2019 dell’Azienda sanitaria provinciale catanzarese, a causa soprattutto di una perdita di oltre 32 milioni. Una cifra monstre che si aggiunge alle tante altre accumulate da altre Asp e Ao, finite sotto la scure del “castigamatti” Longo, e ai aggiunge alla perdita da 56 milioni che Longo aveva registrato per il bilancio 2018 dell’Asp di Catanzaro. Secondo quanto scrive il commissario nel decreto numero 86, controfirmato anche dai sub commissari Ametta e Pellicanò e dal dg del Dipartimento regionale Tutela della Salute Brancati, il bilancio d’esercizio 2019 dell’Asp di Catanzaro «è rappresentato da una perdita pari ad euro 32,168 milioni, in misura inferiore rispetto all’anno precedente (anno 2018=euro 56,161 milioni), a fronte del pareggio del bilancio di previsione di cui alla deliberazione del 12 luglio 2018, numero 640… La perdita d’esercizio, rapportata alle risorse assegnate, evidenzia la mancata coerenza con gli obiettivi dell’equilibrio economico finanziario».

Il parere negativo dei revisori

Nel decreto 86 Longo poi evidenzia che «il Collegio sindacale, con la relazione al bilancio d’esercizio 2019 ha espresso parere non favorevole al documento contabile esaminato, per i rilievi riportati nelle premesse». In particolare – emerge dal decreto commissariale – «il collegio sindacale dell’Asp di Catanzaro ha rilevato che “l’ufficio Legale, non ha fornito lo stato del contenzioso e tabella riepilogativa per l’anno 2019. La dotazione dei fondi iscritti nello stato patrimoniale risulta insufficiente a parere del Collegio. Il Collegio, a seguito dell’integrazione documentale richiesta, ha preso atto della nota Gref n. 113208 del 26 ottobre tuttavia conferma il seguente rilievo sulla rilevazione concernente la fattura 10/19 della Casa di cura Sant’Anna di euro 6.433.274,57: “Le scritture in partita doppia relative alla rilevazione del debito in dare e la ricostituzione del fondo rischi cause civili nell’esercizio 2019 non sono regolari. La fattura n. 10/2019, come da sentenza, doveva essere pagata nel corso dell’esercizio 2019 anche per evitare i presumibili oneri legali”. Si invita l’Azienda a provvedere al pagamento e di precisare meglio quanto registrato nelle scritture contabili al fine di escludere alterazioni delle risultanze contabili».

«Azienda fortemente indebitata»

Nel decreto di Longo inoltre si cita il passaggio del verbale del collegio sindacale dell’Asp di Catanzaro nel quale si evidenzia che «l’Azienda risulta fortemente indebitata per circa 191 milioni iscritti al bilancio tuttavia il debito complessivo è di gran lunga maggiore a causa del contenzioso i cui debiti in larga parte non contabilizzati e di esito sfavorevole sono rilevati al termine dei procedimenti giudiziari». Da tutto questo la decisione di Longo di «non approvare con prescrizioni le risultanze contabili del bilancio d’esercizio 2019, adottato dalla Commissione straordinaria dell’Asp di Catanzaro con deliberazione del settembre». Per l’azienda catanzarese, con riferimento ai bilanci 2018 e 2019, quindi, la stessa sorte finora toccata all’Asp di Reggio Calabria (bilancio 2019), all’Asp di Crotone (bilanci 2018 e 2019), all’Asp di Vibo Valentia (bilanci 2018 e 2019), all’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro (bilanci 2018 e 2019) e all’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” di Catanzaro (bilancio 2018), tutte censurate dal commissario ad acta della sanità calabrese. (c. a.)