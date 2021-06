Crotone, all’ospedale manca il personale infermieristico

CROTONE C’è carenza di personale e le infermiere del reparto Ostetrica e ginecologia del “San Giovanni di Dio” di Crotone lanciano l’allarme per l’eccessivo carico di lavoro a cui vengono sottoposte. Con una lettera inviata ai dirigenti dell’Azienda sanitaria, a quelli dell’ospedale pitagorico e ai sindacati chiedono di “di volere implementare con urgenza le unità infermieristiche mancanti”. La lettera è stata scritta dopo un incontro con il primario del reparto avvenuto lo scorso 14 giugno, nel corso del quale sono state sollevate tutte le problematiche che stanno emergendo a causa della scarsità del personale infermieristico. Viene rilevato che negli ultimi mesi ci sono state assenze dovute “a malattie e congedi vari” e “a tutto ciò si aggiunge la richiesta delle ferie estive, diritto insindacabile del lavoratore”. Sempre nella lettera viene evidenziato che “tutte le infermiere lamentano un’inefficienza nel reparto in cui lavorano causata da un aumento di carico di lavoro”. La situazione è peggiorata a partire dalla data di ieri con l’inizio delle ferie per alcune. “Cosa umanamente impossibile – scrivono ancora le infermiere – e mai verificatasi in un reparto con 28 posti letto e dove afferiscono anche day hospital e altre prestazioni ambulatoriali”. Le infermiere temono che l’eccessivo carico di lavoro possa tradursi in “elevato rischio di errori, stress psicofisico e diminuzione del tempo da dedicare all’assistenza diretta delle pazienti”. Ecco perché le infermiere sottolineano che, se dovessero verificarsi “eventi infausti, tutto il personale” intende sottrarsi “da qualsiasi responsabilità”.