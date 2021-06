CATANZARO La prima a parlare è Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia. Che ufficializza – secondo un take dell’AdnKronos – il ticket Occhiuto-Spirlì per la presidenza della Regione Calabria. Ronzulli ha partecipato al vertice del centrodestra sulle Comunali (vertice concluso senza decisioni definitive). Per il partito azzurro non c’era in coordinatore nazionale Antonio Tajani, oggi impegnato a Bruxelles, che si è collegato da remoto.

Gli ultimi “movimenti” prima della scelta

I movimenti di martedì sera, secondo fonti qualificate del centrodestra, preannunciavano la chiusura sul nome del candidato a governatore della coalizione. Per “movimenti” si intendono le telefonate di Matteo Salvini agli altri leader nazionali. Che di sicuro si sono concentrate sulle trattative per la nascita del partito unico ma, probabilmente, sono state riservate anche al dossier Calabria. Non che ci fosse molto da definire: la casella principale, quella del potenziale governatore, era di fatto già occupata da Roberto Occhiuto.

Il deputato di Forza Italia ha anticipato l’investitura (chiarendo che l’ufficialità sarebbe stata sancita dai leader nazionali) sabato scorso in un incontro a Vibo Valentia assieme al senatore Giuseppe Mangialavori. Mancava soltanto il tassello conclusivo, che i rumors propongono da giorni, cioè l’accoppiata con il presidente facente funzioni Spirlì. La foto scattata il 2 giugno (ve la proponiamo sopra), Festa della Repubblica, diventa quasi un (pre)annuncio dell’accordo chiuso due settimane più tardi.

E Salvini ufficializza il ticket: «Altri 5 anni di buon governo»

«Ogni settimana ci troviamo e risolviamo con scelte unitarie. In Calabria ci sarà il ticket Occhiuto-Spirlì, valorizzando passato presente e futuro, sono contento e contiamo di avere altri 5 anni di buon governo per dimostrare al mondo quanto è onesta, pulita e laboriosa la Calabria, fortunatamente sempre più lontana da stereotipi di ‘ndrangheta e mala amministrazione». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra. Salvini ha aggiunto: «Spero di presentare il nostro ticket in Calabria già all’inizio della prossima settimana, lunedì o martedì».