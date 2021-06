Centrodestra compatto su Occhiuto. Per Udc e Fdi è la «migliore scelta possibile»

CATANZARO «Fratelli d’Italia metterà in campo le migliori energie a sostegno di Roberto Occhiuto, come già assicurato al tavolo dei leader nazionali della coalizione, che hanno fatto una scelta di grande autorevolezza ed esperienza politica. Il nostro obiettivo è quello di ricambiare la sempre crescente fiducia dei cittadini facendoci interpreti di quel progetto di cambiamento della Calabria che avevamo avviato insieme a Jole Santelli. L’unità e la coesione del centrodestra sono garanzia di governabilità e di chiarezza della proposta politica. Con i nostri uomini e le nostre donne lavoreremo per affermare il merito, tenere fermi i principi di legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa, per puntare alla valorizzazione delle immense risorse della nostra terra, unico modo per creare sviluppo duraturo e dare occasioni di lavoro vero ai nostri giovani». Così la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro.

Per l’Udc Occhiuto è «la migliore scelta possibile»

«L’Udc sosterrà con forza, determinazione e con convinzione, la candidatura, a Presidente della Regione Calabria, del Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Roberto Occhiuto.

Roberto, è la persona giusta per proseguire l’azione di buon governo iniziata a gennaio del 2020 e per continuare nell’opera di rilancio dell’immagine della Calabria oltre i confini nazionali, proiettandolo in un’ottica internazionale, grazie alle potenzialità che questa terra offre e che in pochi, ancora, conoscono». Lo scrive in una nota il commissario regionale del partito, Nunzio Testa.

«Con la scelta del candidato governatore, – aggiunge – l’intera coalizione di centrodestra ha altresì dimostrato, ancora una volta, unione, oltre alla condivisione di valori ed ideali comuni, che ci rendono compatti e granitici. Il centrodestra non perde tempo in lotte intestine o in guerre interne tra un nome o l’altro, ma pone, l’interesse dei calabresi, al primo posto, agendo con responsabilità e con grande maturità e saggezza. L’Udc, è dunque fiera di essere tra le colonne portanti, che rappresentano la storia del centrodestra italiano e sarà al fianco di Roberto Occhiuto e di tutta la coalizione. Le nostre liste saranno un valore aggiunto e rappresenteranno il punto di riferimento dei moderati e di chi si ispira al cattolicesimo liberale ed agli ideali, che incarniamo con orgoglio».