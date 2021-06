«Cronache (semiserie) marziane in Calabria»

Dunque, riepilogando: Occhiuto è il candidato del Centrodestra per la presidenza della Regione Calabria ed è felice del ticket col leghista Nino Spirli. Ha dovuto attendere settimane sfogliando la margheritina… me lo danno non me lo danno… Ma si sa che Salvini fa le cose per bene. A Reggio è riuscito a far vincere il piddino Falcomatà che francamente era difficile che accadesse. Chissà che non ripeta l’impresa alla Regione ma col Pd di Letta è dura: la vocazione a perdere del Nazareno è come in una partita di calcio tra Italia e la Corea del Nord scommettere sulla squadra di Ciccio Kim. Archiviato Irto che aveva qualche chance si è alla ricerca di un candidato/a che affondi senza problemi. Trascinandosi i 5Stelle di Conte o di Grillo o di chissà chi.

Che cose strane che accadono in Calabria. De Magistris si promette a Tansi ma neanche il tempo di fare le pubblicazioni che il matrimonio fallisce per incompatibilità di carattere. Intanto si riaffaccia Mario Oliverio che visto che nessuno lo cerca si fa avanti da solo. E c’è Anna Falcone che poteva diventare la nostra Marianna ma è rimasta catturata dai canti delle sirene napoletane. Ci sarebbero pure le “sardine” ma hanno troppa dignità per abboccare all’amo di un Pd che ha la canna da pesca senza esca. Sullo sfondo c’è una regione che rassomiglia a una enclave sulla quale tutti vogliono comandare. Al momento i sondaggi dicono che c’è una maggioranza assoluta, formata dagli elettori che se ne staranno a casa. Tragedia senza fine o Calabria Titanic come dice Gioacchino Criaco.

p. s. scherziamo, ma non tanto. Questi siamo.