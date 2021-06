CROTONE Ritorna il Taormina Film Fest, il festival internazionale del cinema, Organizzato dalla Videobank, riservato ad opere prime e seconde e documentari, provenienti da più di 20 paesi, che quest’anno giunge alla sua 67^ edizione, si svolgerà dal 27 Giugno al 3 Luglio, all’interno del suggestivo Teatro Antico di Taormina. Il Festival, storicamente, ha sempre messo in mostra nella “Perla dello Ionio”, le più brillanti star internazionali e le più acclamate eccellenze della Settima Arte. Come nelle ultime quattro edizioni, a realizzare i premi per la kermesse cinematografica sarà Michele Affidato. Ancora una volta dunque, il Maestro orafo, rinnova il forte legame che intercorre tra la sua arte e il cinema, all’interno di una delle rassegne cinematografiche più attese. Tra i diversi riconoscimenti, creati da Affidato, spicca il Taormina Arte Award. Questa è una particolare scultura raffigurante una pellicola cinematografica con impressa la moneta del toro che fa riferimento al Monte Tauro, da cui discende anche il nome dell’antica “Tauromenion”, oggi Taormina. Saranno tanti i protagonisti del cinema che saranno presenti nel corso del Festival di cui i nomi verranno svelati nei prossimi giorni. Il Taormina Arte Award negli anni passati è stato assegnato, tra gli altri, ad attori del calibro di Nikole Kidman, Laura Delli Colli, Octavia Spencer, Peter Greenaway, Richard Dreyfus, Rupert Everett, Willem Dafoe, Nikolaj Coster Waldau, Maria Grazia Cucinotta, Michele Placido. Altri premi realizzati da Affidato sono il “Cariddi d’Oro” e il “Cariddi d’Argento”: dei bassorilievi in argento, dipinti con smalto, che vengono assegnati rispettivamente al miglior film e alla miglior regia tra i film partecipanti alla rassegna. Infine, ma non meno importante, la “Machera di Polifemo”, che viene assegnata per la migliore interpretazione maschile e femminile. I premi sono stati presentati nella mattina del 15 Giugno, all’interno della conferenza stampa svoltasi alla Casa del Cinema a Roma ed in collegamento dalla terrazza dell’Hotel Metropole di Taormina. Alla presentazione del festival erano presenti, uno dei tre direttori artistici del festival, Alessandra De Luca, il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, il commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte, Bernardo Campo. Da Roma invece erano collegati insieme a diversi giornalisti, gli altri due direttori artistici, Federico Pontiggia e Francesco Alò assieme a Laura Delli Colli.