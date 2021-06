«Adornato non è un collaboratore. Chiarirà la posizione rispetto a talune dichiarazioni»

REGGIO CALABRIA Luca Adornato 42enne, ritenuto vicino alla cosca Tegano di Archi, «non è, ad oggi, un collaboratore di giustizia».

Questo è quanto lo stesso fa sapere attraverso la propria legale Francesca Marzio. La notizia del presunto pentimento era stata divulgata a fronte del deposito di alcuni verbali da parte della sostituto procuratore della Dda di Reggio, Sara Amerio nell’ambito del processo “Gambling”.

Questo 19 giugno la rettifica: «Con riferimento alla notizia divulgata nei giorni scorsi in cui si definisce Adornato Luca “nuovo collaboratore di giustizia” – si legge nella nota divulgata dal difensore – quest’ultimo affida alla sottoscritta, la precisazione che, allo stato, non è in corso alcuna collaborazione». Inoltre, specifica che «sarà sua cura chiarire presso le sedi opportune la posizione propria ed altrui rispetto a talune dichiarazioni rese nei mesi scorsi e versate nel procedimento “Gambling” che si sta celebrando con rito ordinario dinanzi al Tribunale Collegiale di Reggio Calabria».