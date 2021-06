Azione: «Incomprensibile e autolesionista scelta del Pd»

CATANZARO «Una scelta autolesionista e incomprensibile» . Così Calabria in Azione commenta le recenti scelte del Pd per le imminenti elezioni regionali. «Il Partito democratico – si legge in una nota – vuole continuare la sua inesorabile marcia verso l’auto-estinzione? Faccia pure, ma senza Azione. Continuare a definire moderato e progressista il Movimento Cinque Stelle, è discutibile. Una scelta folle, a nostro avviso, che porterà alla inesorabile disfatta a vantaggio dei sovranisti. Non c’è un progetto, non c’è un programma: si continua a riproporre una logica che abbiamo già visto e i cui esiti sono sotto gli occhi di tutti. L’esperienza del passato, con candidati che non sono riusciti ad incarnare quella leadership politica auspicata, avrebbe dovuto essere di insegnamento. Invece, si continua inesorabilmente su questa strada in modo scellerato e fallimentare. Noi, di certo, non faremo parte di questa partita. Siamo pronti – conclude Calabria in Azione – a scendere il campo, ma con ben altre premesse e contesti, mettendo al centro programmi e idee per la Calabria».