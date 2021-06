Catanzaro con il fiato sospeso, in corso le ricerche di un anziano scomparso

CATANZARO Sono ore di apprensione a Catanzaro, e soprattutto nel quartiere Viale De Filippis, per le sorti di Cesarino Piterà, un anziano del quale si sono perse le tracce da ieri sera. Secondo quanto si è appreso, l’uomo sarebbe uscito di casa per gettare la spazatura ma non è più rientrato. Subito è scattato l’allarme, con tanto di appelli anche via social. Al momento di uscire di casa l’uomo – hanno detto i familiari – indossava una maglietta gialla e un cappellino amaranto. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche, con l’ausilio anche di un elicottero che da un’oretta sta sorvolando su tutta l’area di Catanzaro.