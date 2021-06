Tirocinanti, la solidarietà del gruppo consiliare di opposizione a Rende

RENDE La Federazione Riformista di Rende, AttivaRende e Rende al Centro, unitamente ai propri rappresentanti in Consiglio Comunale, esprimono «piena solidarietà alle migliaia di tirocinanti calabresi che hanno diritto, dopo tanti anni di leale ed efficace servizio, di veder riconosciuto un lavoro stabile, per essere messi in condizioni di vivere una vita normale, di poter contrarre un mutuo per avere una abitazione dignitosa, per poter formare una propria famiglia. Normalità che non può che venire dalla dignità del lavoro». «Le associazioni che sottoscrivono il presente documento hanno chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, di farsi carico di questa angosciosa situazione di tantissimi giovani calabresi, operando affinché Governo e Parlamento adottino idonei provvedimenti di stabilizzazione del loro impegno lavorativo».