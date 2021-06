Porcaro: «Andrò all’estero per lavoro. Ecco perché mi dimetto»

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile direttore

Dall’inizio della consiliatura ho avuto l’opportunità di gestire importanti deleghe amministrative e di lavorare quotidianamente al fianco del sindaco Giovanni Greco e della giunta per affrontare le tante sfide che gli enti locali trovano sul loro cammino. Il ruolo di assessore, oggi più che mai, richiede un impegno costante e una disponibilità quotidiana per essere realmente efficace. Un impegno che nei prossimi mesi, purtroppo, non potrò garantire. Come tanti miei coetanei, infatti, sarò costretto ad andare all’estero per un’opportunità professionale. Per senso di responsabilità, non potendo garantire temporaneamente la mia presenza, ho deciso di rassegnare le dimissioni e di rimettere nelle mani del sindaco tutte le mie deleghe. Credo sia la cosa più giusta da fare per consentire alla giunta di essere sempre operativa e per evitare che la mia assenza potesse in qualche modo frenare l’attività amministrativa. È stata una scelta condivisa con il sindaco e la maggioranza. Ho sempre mantenuto un basso profilo e non intendo in alcun modo prestare il fianco a chi vuole utilizzare le mie dimissioni per attaccare il sindaco e il gruppo di Rinascita Civica. Stupisce ancora di più che si discuta in questo momento di un bilancio la cui approvazione per i comuni in tutta Italia è stata rinviata dal governo a fine luglio, proprio perché lo stesso governo è intervenuto con due decreti per sostanziali modifiche finanziarie e contabili. Resterò fieramente al fianco del sindaco Giovanni Greco e di tutta la maggioranza di Rinascita Civica, pronto a ritornare, tra qualche mese, con un bagaglio di esperienze da mettere a disposizione della comunità.

Marco Porcaro

Consigliere comunale di Castrolibero