La compagnia “Blue Air” annuncia l’avvio della nuova rotta Reggio Calabria-Torino

REGGIO CALABRIA Sono in tutto nove i collegamenti che la compagnia prevede da e per Torino. Oltre alla tappa reggina saranno inserite tra le principali destinazioni italiane: Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Trapani.

«“Blue Air” è costantemente impegnata nello sviluppo del proprio network». Il collegamento per l’aeroporto dello Stretto sarà bi-settimanale e rispetterà determinate fasce orarie: il venerdì TRN 07:20 e REG 09:10; REG 10:10 TRN 12:00; la domenicaTRN 18:20 REG 20:10 e REG 21:10 TRN 23:00.

«Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo servizio ultra-low cost tra Torino e Reggio Calabria – dice Krassimir Tanev, Direttore Commercial di Blue Air – che offre ai nostri clienti destinazioni ancora più entusiasmanti quest’estate. Blue Air si impegna a fornire prezzi più bassi e opzioni ancora migliori per volare tra il Piemonte e la Calabria, offrendo fino a 9 connessioni settimanali tra il Piemonte e la Calabria».

Notizia accolta con soddisfazione anche dal presidente Sacal, Giulio De Metrio: «Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a Blue Air, che rinnova la sua collaborazione con l’aeroporto di Reggio Calabria operando su una rotta tra le più richieste dai nostri clienti e dai tanti turisti che vorranno trascorrere le vacanze estive nell’affascinante “città dei Bronzi”. Siamo certi che questo collegamento contribuirà all’ottimo andamento del turismo per questa stagione estiva e ci auguriamo che, nel breve, contribuisca a consolidare la partnership con Blue Air anche sullo scalo reggino».