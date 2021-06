Nuovo sit-in di protesta dei lavoratori del Corap

CATANZARO A distanza di nemmeno un mese dalla precedente mobilitazione i lavoratori del Corap, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, stanno inscenando un nuovo sit-in di protesta davanti la sede della Regione a Catanzaro per denunciare la situazione di stallo dell’ente e per chiedere certezze sul loro futuro occupazionale.

Il sit-in è stato promosso dalle segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Ugl, che per la giornata odierna hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti per sottolineare le difficoltà che stanno impedendo al Consorzio di svolgere le proprie funzioni, tra cui quelle legate alla depurazione delle acque. I lavoratori del Corap inoltre evidenziano anche il mancato pagamento di alcuni stipendi riferiti all’anno 2019 e il ritardo nell’erogazione di alcune retribuzioni relative all’anno in corso. A preoccupare Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Ugl inoltre, anche la situazione di crisi economica e finanziaria del Corap, che – riferiscono i sindacati – ha una massa passiva che si aggira intorno ai 50 milioni, ai quali vanno aggiunti circa 6 milioni di pignoramenti.

«Nei giorni scorsi – ha detto il segretario generale della Fp Cgil Calabria, Alessandra Baldari – la Regione ha approvato lo Statuto del Corap, che è un atto fondamentale ma dovuto, tuttavia non è stato ancora trasmesso ai sindacati e quindi non abbiamo contezza del suo contenuto. Restano ancora in ballo il Piano industriale e alcuni bilanci degli esercizi passati, e questo ha determinato mancanza di liquidità, il bloco dei conti e il mancato pagamento di alcuni stipendi per i lavoratori. Inoltre non abbiamo alcuna contezza su come la Regione intende procedere al risanamento del Corap. Chediamo al presidente facente funzioni della Regione e all’assessore regionale allo Sviluppo economico un confronto definitivo per avere certezze su tempi e modi di rilancio di un ente che può essere strategico per lo sviluppo industriale ed economico della Calabria».

Al sit-in stanno partecipando anche i sgeretari generali di Cgil Calabria, Angelo Sposato, e Uil Calabria, Santo Biondo. Nel primo pomeriggio è previsto un incontro tra una delegazione di lavoratori e sindacati e l’assessore regionale Fausto Orsomarso.