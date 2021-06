‘Ndrangheta, Fraccaro: «Accertare infiltrazioni in Trentino»

TRENTO Il deputato Riccardo Fraccaro (Movimento 5 stelle) ha depositato in Parlamento un’interrogazione sui fatti che hanno portato all’inchiesta “Perfido”, condotta dalla Procura di Trento con i Ros dei carabinieri nel comune di Lona Lases, e relativa alla presenza della ‘Ndrangheta nella zona, attiva in particolare nel settore dell’estrazione del porfido (ne abbiamo parlato qui).

«Ho chiesto al ministro dell’interno Luciana Lamorgese se sia a conoscenza dei fatti e se, a tale riguardo, abbia svolto verifiche o accertamenti di competenza circa l’ipotesi di condizionamento dell’attività dell’amministrazione comunale di Lona Lases o di altre amministrazioni da parte della criminalità organizzata e, in caso affermativo, quale sia stato l’esito di tali verifiche», afferma Fraccaro.

Per l’interrogazione il consigliere provinciale Alex Marini (dei 5 stelle) ha ringraziato Fraccaro, rilevando come i temi siano «gli stessi sollevati anche da noi in sede provinciale con l’interrogazione 2749/XVI, che però è stata inspiegabilmente coperta da numerosi omissis in sede di pubblicazione».