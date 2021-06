‘Ndrangheta, “Imponimento”: a processo tutti i 147 imputati – NOMI

LAMEZIA TERME Andranno tutti a processo i 147 imputati nell’inchiesta “Imponimento” della Dda di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri e che, quasi un anno fa, aveva assestato un duro colpo al clan di ‘ndrangheta Anello-Fruci operante tra Filadelfia e Curinga, con l’arresto di 74 persone oltre al sequestro di beni per quasi 170 milioni di euro. Questa, dunque, la decisione del gup, Francesco Vittorio Rinaldi che ha accolto la richiesta dei pm. Dei 147, in 69 saranno processati con rito abbreviato nell’aula bunker di Lamezia Terme mentre per i restanti 78 si procederà con il rito ordinario. L’abbreviato prenderà il via il prossimo 28 luglio per poi proseguire il giorno successivo, due giorni in cui è prevista la requisitoria dei pm Capomolla e De Bernardo. La discussione delle difese è prevista per il 3 e il 17 settembre. Il rito ordinario, invece, prenderà il via il 29 settembre.

L’inchiesta

Le persone coinvolte nell’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, sono accusate, a vario titolo, di gravi delitti, fra i quali, associazione mafiosa, associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione ed altri reati, tutti aggravati dalle modalità mafiose. Tra gli indagati ci sono anche l’ex assessore regionale al Turismo Francescantonio Stillitani e suo fratello Emanuele, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa per avere agevolato gli interessi della cosca Anello-Fruci di Filadelfia capeggiata dal boss Rocco Anello. Gli Stillitani, in qualità di imprenditori nel settore turistico, secondo l’accusa «si ponevano quale riferimento per sodalizio». (Gi.Cu.)

I nomi