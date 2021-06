Crotone, la visita di Dalila Nesci. «Non mancherà l’attenzione del Governo»

CROTONE «L’attenzione del Governo non mancherà per la città. Crotone è una città guerriera che saprà rinascere dopo le difficoltà della pandemia ed anni di visioni mancate. Ce la faremo, insieme, mettendo al centro la collaborazione istituzionale e il bene della collettività». Lo ha detto nel corso dell’incontro istituzionale che questa mattina la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci ha avuto nella Casa Comunale con il sindaco Vincenzo Voce. Concetto che ha voluto rimarcare anche nel registro d’onore che ha firmato in occasione della sua visita alla città di Crotone.

Il sindaco Voce ha ringraziato la sottosegretaria per la sua presenza e soprattutto per la vicinanza dimostrata alla città. Nel corso dell’incontro sono stati numerosi i temi trattati e le problematiche affrontate: dalle infrastrutture, porto, aeroporto, ferrovie, strada statale.

Il sindaco, inoltre, ha avuto modo di illustrare alla sottosegretaria i principali progetti sui quali l’amministrazione sta lavorando da Antica Kroton ai Contratti Istituzionali di Sviluppo.

La sottosegretaria riferendosi alle ingenti risorse che arriveranno dal Pnrr e dai Fondi Strutturali funzionali a superare la crisi endemica del territorio calabrese ha evidenziato che questo percorso «rappresenta una vera e propria sfida per la Calabria che dovrà essere pronta a mettere a frutto questa opportunità anche con una nuova visione di sviluppo.

Fondamentale risulterà l’apporto delle pubbliche amministrazioni».

«Quello odierno è stato sicuramente un incontro molto proficuo. Ho trovato nella sottosegretaria attenzione ed ascolto. Crotone ha necessità di non sentirsi sola e la vicinanza del Governo appare quanto mai opportuna in vista della ripresa post pandemica» ha detto il sindaco Voce All’incontro hanno partecipato l’onorevole Elisabetta Barbuto e gli assessori Via e Sorgiovanni.