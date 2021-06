COSENZA L’ondata di calore che ha colpito in questi giorni il Sud Italia ha portato con sé anche ingenti quantità di piccole particelle che, rimaste in sospensione, hanno ridotto la trasparenza del cielo, aumentando cioè quella che chiamiamo foschia e che per gli scienziati del clima è la “torbidità atmosferica”. Il dottor Giuseppe Liberti, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell’Unical, spiega il fenomeno in questo video pubblicato dall’Università della Calabria.