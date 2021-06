De Magistris: «Sulle Terme Luigiane evidente fallimento della politica regionale»

COSENZA «Sulle Terme Luigiane il fallimento della politica regionale e locale è evidente». Lo afferma il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Luigi de Magistris. «Incapacità, inadeguatezza e forse anche altro – sostiene de Magistris – consegnano un disastro di un’eccellenza termale calabrese. Un governo regionale che prima va a casa meglio è e che in questa vicenda mette sul lastrico centinaia di lavoratrici e lavoratori. Un danno anche economico e turistico per tutta la zona. Quando governeremo la Regione non consentiremo fallimenti come questi e che le persone siano trattate come merce di scambio. La Calabria con noi – conclude il candidato governatore – passerà dal ricatto al riscatto. Non mollate, tra poco cambierà tutto».