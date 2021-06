La Ventura incontra il Pd, prende quota la sfida elettorale del centrosinistra

CATANZARO Il Pd e il centrosinistra si compattano su Maria Antonietta Ventura. Per la candidata governatrice ieri è stato un sabato di lavoro, finalizzato a definire sempre di più i dettagli del suo percorso verso la campagna elettorale: un sabato caratterizzato soprattutto dal primo serrato confronto con il gruppo dirigente del Pd calabrese. Nel corso della riunione, coordinata dal commissario regionale dem Stefano Graziano, la Ventura e big del partito calabrese – riferiscono fonti accreditate – avrebbero avviato un proficuo dialogo: non sarebbero mancati accenti critici sul metodo che ha portato alla sua scelta, ma questo aspetto sarebbe stato subito accantonato lasciando spazio ai contenuti e ai ragionamenti sulle tappe che dovranno scandire la sfida elettorale della Ventura. Praticamente tutti i presenti – i rappresentanti istituzionali del Pd, segretari di federazione, dirigenti di spicco, la Conferenza delle donne e i Giovani democratici – hanno infatti assicurato e ribadito pieno sostegno alla Ventura, in particolare – a quanto risulta – Irto ha evidenziato la necessità di un’azione forte del partito e della coalizione sul territorio per rafforzare la corsa della candidata governatrice. Da suo canto, la Ventura avrebbe chiesto al Pd di creare una capillare rete sul territorio in modo da avviare una campagna di ascolto dei calabresi, soprattutto di quelli che si sono allontanati dalla politica, e da costruire un programmma di cambiamento della Calabria che sia partecipato e condiviso. Nei prossimi giorni – si è poi appreso – la Ventura incontrerà anche i leader delle altre forze della coalizione di centrosinista, a dimostrazione del fatto che la corsa della candidata governatrice va avanti senza intoppi ed è del tutto sganciata dalle dinamiche che in queste ore stanno attraversando (e dividendo) il Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Sempre nei prossimi giorni – sarebbe emerso dal confronto con il Pd – la Ventura dovrebbe allestire il quartier generale della sua candidatura alla presidenza della Regione: dovrebbe essere aperto a Lamezia Terme, zona aeroporto. (c. a.)