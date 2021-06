Succurro: «Allontaniamo i condizionamenti criminali»

SAN GIOVANNI IN FIORE «Con la massima convinzione portiamo avanti il recupero e il rilancio del nostro centro storico, come del patrimonio architettonico e culturale legato a Gioacchino da Fiore e alla storia monastica della città». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che nella mattinata di martedì 29 giugno ha ricevuto in municipio l’assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo. Insieme ad alcuni assessori comunali, la sindaca ha poi accompagnato Ultimo a visitare l’Abbazia florense, l’antico mulino Belsito e i cunicoli badiali.

«Grazie ad uno specifico finanziamento regionale disposto dall’assessore De Caprio, il mulino – rammenta la sindaca – sarà acquistato e ristrutturato, per diventare sede di importanti iniziative culturali e quindi al fine di restituire centralità e prestigio a via Roma. A breve, invece, i cunicoli, che partono dal monastero medievale dei monaci florensi e attraversano la parte più suggestiva del vecchio borgo silano, saranno resi accessibili al pubblico, grazie allo stesso, corposo finanziamento. Ci onora la presenza in città dell’assessore De Caprio, che testimonia, altresì, la sua attenzione per il nostro impegno a favore della legalità, in un territorio che ha purtroppo subito le pressioni delle organizzazioni criminali». Ultimo ha poi voluto visitare Lorica, «dove – ricorda Succurro – abbiamo già iniziato i lavori di sistemazione del lungolago, per migliorare l’offerta turistica fornendo servizi completi, anche alle famiglie».

«Voliamo alto, per utilizzare al meglio – conclude la sindaca – tutte le risorse di storia, natura e cultura di cui dispone San Giovanni in Fiore e il suo territorio, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro vero e quindi di favorire la piena libertà e autonomia dei cittadini».