I leghisti-calabresi si danno appuntamento a Roma per discutere di Covid e Europa

ROMA Trasferta nella Capitale per i leghisti-calabri in occasione dell’incontro organizzato a Roma, per l’01 luglio 2021 al Teatro Centrale sul tema “Ripartire dopo il Covid – Calabria e Roma: quali opportunità da Bruxelles?”. A curare l’organizzazion è stato l’Europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, in collaborazione col Commissario Regionale della Lega Calabria Giacomo Saccomanno, il Segretario Nazionale della Lega Matteo Salvini, il Coordinatore Lega Regione Lazio Claudio Durigon, il Coordinatore Lega Roma e Provincia Alfredo Becchetti, il Prof. Giuseppe Germanò, Università La Sapienza, e i candidati su Roma Enrico Michetti e Simonetta Matone. A seguire una degustazione di prodotti tipici calabresi giunti direttamente dalla Calabria. Gli organizzatori Rinaldi e Saccomanno, pur non essendo un periodo felice sia per il caldo che per l’inizio delle ferie estive, sono più che fiduciosi di una massiccia partecipazione essendo fondamentale per i calabresi-romani sostenere il processo di sviluppo e crescita che passa attraverso i rapporti istituzionali Roma-Bruxelles, consentendo, quindi, la possibilità che la loro terra possa, finalmente, fare un balzo in avanti. Nessun dubbio vi può essere sulla circostanza che ogni processo di sviluppo sia, oramai, incardinato nel Governo italiano e in quello Europeo. Riuscire a creare una rete con la Calabria vuol dire migliorare il percorso di applicazione del Pnnr-Recovery Plan e di tutte le altre risorse economiche esistenti, e, quindi, superare quel divario che divide da tempo le varie regioni. L’incontro, che diverrà un appuntamento annuale, vuole favorire questa rete di rapporti e consentire, appunto, alla Calabria di poter sviluppare le sue innumerevoli risorse e bellezze ed ai calabresi di Roma di sostenere attivamente questo indispensabile processo.