Il Nazareno commenta la rinuncia di Ventura: «scelta di sensibilità che rispettiamo»

ROMA Arrivano le prime reazioni legate alla decisione di Maria Antonietta Ventura (ormai ex) candidata del centrosinistra di «compiere un passo di lato» e rinunciare a concorrere nelle prossime elezioni regionali. Il primo commento sulla scelta è arriva direttamente dal Nazareno: «Il passo indietro di Maria Antonietta Ventura è una scelta di sensibilità che rispettiamo». La Ventura avrebbe dovuto aprire la campagna elettorale domenica prossima a San Lucido. Il passo di lato di Maria Antonietta Ventura dalla candidatura per il centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria «è il frutto di una decisione autonoma, non legata alle dinamiche interne del M5s ma alla volontà che

vicende estranee alla politica possano essere strumentalizzate in campagna elettorale», riferiscono fonti del Pd. Il nome di Ventura aveva messo insieme Pd, la componente

Articolo Uno di Leu e M5s. «La coalizione unita alternativa alla destra è la nostra forza e lavoreremo insieme per vincere le elezioni».