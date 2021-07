Controlli alla movida nel Vibonese: sanzionate quattro attività

VIBO VALENTIA La ripresa delle attività economiche e il riassetto della vita sociale, con la definitiva liberalizzazione degli spostamenti dei cittadini sul territorio, ha fatto registrare il moltiplicarsi di episodi di affollamento di persone all’aperto e in luoghi di ritrovo.

In particolare, l’avvento della stagione turistica ha reso necessaria la predisposizione di servizi di vigilanza e controllo soprattutto nei luoghi turistici interessati dalla movida, come lidi, spiagge, locali pubblici, di ristorazione e di intrattenimento, con particolare riguardo alla somministrazione di bevande alcoliche e al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Per questo motivo, ieri sera, a Tropea, personale della Questura, unitamente alla Polizia Stradale e al Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale, ha eseguito controlli nei confronti di circa 200 persone e quattro attività commerciali, elevando nei confronti di queste ultime sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa che regola l’attività dei pubblici esercizi.

L’attività di polizia continuerà con controlli volti ad accertare eventuali irregolarità non riscontrabili nell’immediato.