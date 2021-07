CETRARO Un ragazzo di nazionalità straniera è morto travolto da un treno alla stazione di Cetraro. Il dramma lunedì sera attorno alle 19, quando il giovane, 22enne di origine pakistana, è stato investito dal convoglio in transito lungo la tratta ferroviaria Salerno-Reggio. In particolare a travolgere il ragazzo è stato un Frecciarossa che viaggiava in direzione sud. Inutili i soccorsi giunti rapidamente sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Sull’intera vicenda si è aperta un’indagine per comprendere esatta dinamica del dramma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto a fare tutti i rilievi del caso.

A causa della drammatica vicenda si sono registrate lungo la tratta ferroviaria pesanti ritardi. Alcune corse ferroviarie sono state totalmente cancellate, sostituite da un apposito servizio autobus. Mentre altre registrano ritardi pesanti.