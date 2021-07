Crotone, donna abbandonata su un gommone: le urla attirano i passanti

CROTONE Tratta in salvo una donna. Intorno alle 23 di ieri sera i cittadini che passeggiavano sul lungomare di Crotone hanno avvertito forti grida provenienti dal mare. Si trattava di una trentenne in un canotto. In molto hanno potuto assistere alla scena: la donna era nei pressi di una barca a vela, distante non più di 200 metri dagli scogli. Chi ha assistito alla scena racconta di un uomo, probabilmente ospite della barca a vela, che spingeva un gommone con a bordo la donna, che gridava. Sempre secondo il racconto dei testimoni, l’uomo ad un certo punto è ritornato da solo verso la barca a vela abbandonando la donna sul gommone. Sul lungomare era presente anche il capitano Antonio Cerbone, della Guardia costiera, fuori servizio, che aiutato da altre persone ha spezzato le catene del pattino, utilizzato durante il giorno dal bagnino del Lido 902. Un piccolo natante senza remi che non ha scoraggiato il rappresentante della Guardia costiera. Usando braccia e piedi Cerbone ha raggiunto il gommone, che si trovata a circa 100 metri dalla riva, e ha tratto in salvo la donna. Arrivata a riva la malcapitata è stata affidata alle cura degli uomini della Questura, che erano nel frattempo giunti sul posto. Ha raccontato di avere subito violenze.