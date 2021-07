Al Parco del Pollino la Bandiera verde Agricoltura 2020

CASSANO ALLO JONIO Il Parco nazionale del Pollino è stato insignito della Bandiera verde Agricoltura 2020. A comunicarlo, con un post sulla sua pagina facebook, è stato il presidente dell’Ente Parco del Pollino Mimmo Pappaterra.

«Carissimi amici, ho il piacere e l’onore di comunicarvi – si legge nel post – che stamattina a Roma, alla Promoteca del Campidoglio, il Parco Nazionale del Pollino è risultato vincitore della Bandiera verde Agricoltura 2020, il premio promosso da Cia-Agricoltori Italiani che riconosce il lavoro svolto nel coniugare la valorizzazione dell’agricoltura di qualità e la sostenibilità ambientale. Insieme a noi sono state premiate diverse aziende agricole italiane che rappresentano vere e proprie eccellenze nel panorama agricolo nazionale. Ho ringraziato il professor Giovanni Cannata che mi ha consegnato il Premio e il presidente nazionale della Cia Dino Scanavino per questo prestigioso riconoscimento che si aggiunge a tanti altri traguardi raggiunti in questi anni. Un ringraziamento particolare – ha concluso Pappaterra – al direttore dell’Ente Parco, Giuseppe Melfi, presente insieme a me alla cerimonia e a tutti i funzionari del settore conservazione e della promozione economica per il lavoro quotidiano che svolgono per raggiungere questo importanti risultati».